22.02.2022

Суд зупинив півсотні аварійних ліфтів

Одеська мерія не здатна убезпечити мешканців висотних будинків. Про це подбало місцеве правосуддя. П'ятдесят з лишком ліфтів у Київському районі заборонено використовувати за рішенням суду.