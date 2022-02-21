22 февраля
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Акції «Стоп війна» на підтримку України відбулися по всій Європі. Демонстранти закликали уряди всіх країн використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити її агресію проти України.
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