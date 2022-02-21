21.02.2022 У Європі пройшли акції на підтримку України Акції «Стоп війна» на підтримку України відбулися по всій Європі. Демонстранти закликали уряди всіх країн використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити її агресію проти України.