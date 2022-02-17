17.02.2022

Презентація книги - Море кино музыка и телевидение

14 лютого, в день закоханих, в Одеській національній науковій бібліотеці вже в четвертий раз відбувся яскравий захід під назвою Бібліоніч. Так сталося, що в цей день відзначається щей всесвітній День книго дарування. Тому відкрилася «Бібліоніч» презентацією третьої книги спогадів відомого одеського музиканта, режисера, продюсера, засновника та художнього керівника Міжнародного фестивалю-конкурсу юних талантів «Зіронька» Олександра Степанова «Море, кино, музика и телевидение».