16.02.2022 День єднання України «Одна єдина соборна Україна. Під таким гаслом у центрі Одеси відбувалася хода «За збереження суверенітету України». Марш почався з хвилини мовчання. Учасники розгорнули державні прапори. Багато поліцейських, які супроводжують марш, одягли стрічки квітів українського прапора. До акції приєдналися кілька сотень людей, серед них – курсанти університету МВС та студенти Морської академії. Підтримати Україну прийшли представники білоруської громади. Вони скандували: «Живе Білорусь!»