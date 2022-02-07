07.02.2022

Знищується старовинний особняк

Повна руйнація загрожує історичному пам'ятнику – будинку Карла Тауера в Обсерваторному провулку. За потуранням міської влади особняк давно стоїть занедбаним. Вкотре тут сталася пожежа.