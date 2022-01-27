27.01.2022 Техничні навчання ДСНС на Дунаї Нейтралізували вибухівку, рятували людей з пасажирського судна, гасили пожежу на воді та навіть імітували викид мастил у воду. Так проішли навчання державної службі з надзвичайних ситуацій.