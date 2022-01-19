19.01.2022

Руйнують старовинну синагогу

Новий рік завдав Одесі чергової архітектурної втрати. Місто втрачає ще один пам'ятник духовної історії та культури. На вулиці Ольгіївській почали зносити будівлю колишньої Новобазарної синагоги.