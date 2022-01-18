18.01.2022 Боцман на кордоні «Ми з Мухтаром на кордоні», ця фраза стала номінальною для всіх, хто бачить службових собак, які виконують свій професійний обов'язок на кордонах країни. Служба у них складна і важлива, яка не терпить компромісів та помилок. Як то кажуть з ними не пожартуєшь. Але і тут не обійтися без змагань на звання найкращого. Одеська митниця проводить віртуальний флешмоб "Улюблений носик". І ця фраза вже не номінальна. Адже завдяки нюху собак, як кажуть,, через кордон муха не пролетить.