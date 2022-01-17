17.01.2022 Одна з візитівок Одеси перетворилася на руїни Ставок Джутової фабрики - частина системи регулювання та відведення зливОвого та талого стоку з території західної частини міста Одеси. На сьогоднішній день ці функції втрачені. У ставок з дощовими водами надходять побутові стоки, оскільки у житловому районі перед Джутовою фабрикою відсутня каналізація. Оцінка якості дна показала, що воно забруднено речовинами токсичної дії. Виходячи з усього перерахованого вище, розчищення ставка необхідна не тільки сточки зору повернення йому колишньої краси, але і з екологічної.