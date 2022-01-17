17.01.2022

Боротьба з дрифтерами - дорогий обман

Міська влада продовжує створювати видимість боротьби з автомобільними хуліганами – дрифтерами. За бюджетні гроші на дорогах встановлюються непотрібні перешкоди для обмеження швидкості.