17.01.2022

Фінансові порушення під час реставрації будинку Лібмана

Одеську мерію знову впіймали на фінансових порушеннях. Державна аудиторська служба виявила невідповідність нормам законодавства у додатковому договорі на ремонт будинку Лібмана.