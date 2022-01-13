13.01.2022

Новорічна показуха від одеської мерії

Новорічна прикраса Одеси як завжди виявилася дорогою показухою. Мільйони бюджетних гривень витрачені на створення казкової атмосфери поблизу мерії. Майже все місто виглядало за буденним сумним.