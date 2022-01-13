13.01.2022 В Одесі суддя узаконила знесення памятника архітектури В Одесі готують до знесення ще один дореволюційний особняк – пам'ятка архітектури місцевого значення – двоповерхова будівля на вулиці Віри Інбер,6 біля парку Шевченка.