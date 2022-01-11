11.01.2022 Одеса на другомі місці за порушеннями свободи слова Одесса снова отличилась не в лучшую сторону. Говорить правду в городе неудобно, а, бывает, и опасно. Южная столица страны – среди национальных лидеров по нарушению свободы слова.