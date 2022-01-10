10.01.2022

Знищення Аркадії - афера мерії

Варварське знищення найпопулярнішої зони відпочинку Одеси – Аркадії – справа рук місцевої влади та бізнесу. Докази змови чиновників та підприємців надали громадські діячі та журналісти.