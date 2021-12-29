29.12.2021

Одеські патрульні привітали водіїв з Новим роком

На 7 станції Люстдорфської дороги патрульні поліцейські зупиняли машини. Але не для того, щоб виписати штраф, а щоб привітати з Новим роком та почастувати солодощами.