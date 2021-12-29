29.12.2021 Кабмін встановив ціни на пластикові пакети Кабінет міністрів встановив мінімальні роздрібні ціни на великі пластикові пакети, які набудуть чинності з 1 лютого 2022 року. Про це повідомили у Міністерстві економіки.