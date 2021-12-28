28.12.2021

Золотий ремонт дитячого садка

Мерія планує провести урочисте відкриття після ремонту дитячого садка на вулиці Юрія та Івана Лип. Чим не привід перерізати стрічку та заявити, мовляв, турбота про дітей завжди на першому місці. І, здавалося б, за емоціями можна приховати все. Але, тим не менш, хочеться звернути увагу на цифри, а точніше на те, хто і за скільки ремонтував садок. Примітно, що ремонт установи проводився нібито в рамках президентської програми «Велике будівництво», але на банері, що висить на паркані згадано міську та обласну владу.