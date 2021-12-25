24.12.2021 Вернісаж в жіночому монастирі У Будинку милосердя Свято-Архангело-Михайлівського монастиря відкрилася всеукраїнська виставка під назвою «Від українського рыцарства до сьогодення», присвячена 30-річчю Незалежності України.