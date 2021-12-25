23.12.2021 Суд розгляне позов засновника KADORR Group Аднана Ківана проти мера Одеси Київський районний суд призначив засідання за заявою засновника корпорації KADORR Group Аднана Ківана. Бізнесмен подав позов проти Геннадія Труханова щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє кореспондент Української служби інформації. Судове засідання відбудеться 25 січня 2022 року. Нагадаємо, Аднан Ківан подав до суду на мера Одеси за неправдиву інформацію, яку той озвучив у Києві, під час слухань справи про незаконну передачу одеської землі під забудову.