23.12.2021 Автомобільним шинам не місце во дворах Комунальні служби Одеси оголосили бій автомобільним шинам — кажуть, що вони шкодять екосистемі, тому у дворах їм не місце. Про це повідомляє прес-служба Одеської мерії.