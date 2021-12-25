23.12.2021

Одесити заблокували вулицю Малиновського

Обурення людей спричиняє не лише підвищення тарифів на тепло. Жителі цілих житлових комплексів страждають від непомірно високих тарифів на електроенергію. Забудовники, здаючИ будинки, не поспішають переводити людей, які купили у них квартири та виконали всі умови договіру – на тариф для побутових споживачів, який становить 1 гривню 68 копійок за кіловат. А залишають їхні квартири на промисловому тарифі, а це на сьогоднішній день майже 6 гривень. Наприкінці місяця одесити отримують рахунки, в яких сума за спожиту електроенергію дорівнює ціні орендованого житла в хорошому районі міста.