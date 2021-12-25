22.12.2021 Непрохідне болото на Жаботинського 54А Внаслідок будівельних робіт з підведення комунікацій до «Альтаіру-3», що на вулиці Жаботинського,54а утворилися величезні калюжі. Які на сьогоднішній день перетворилися на непрохідне болото.