21.12.2021 Моряки не можуть піти в рейс Спроба моряків отримати документи у «Моррічсервісі» в Одесі завершилася сутичками. Люди обурені тим, що вже другий місяць на можуть побачити протоколи про підтвердження стажу та пійти в рейс.