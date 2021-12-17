17.12.2021 Визначено переможців у міському конкурсі стоп буллінг В Одесі підбили підсумки міського конкурсу аматорських соціальних відеороликів «STOP булінг» 2021. Для участі у конкурсі було подано 58 індивідуальних та колективних відеороликів.