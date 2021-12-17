17.12.2021 Активісти вимагають від крівника прокуратури не ігнорувати звернення і не саботувати розлідування 16 грудня в Одеській обласній прокуратурі на вул. Пушкінська, 3 зібралися активісти одеського осередку ВГО «Автомайдан», організації «Зелений лист», мешканці Гагарінського плато, команда ініціативи «Врятуйте друкарню Фесенка», Одеської політичної платформи та інші одесити, на чиї звернення прокуратура дає відписки. Усі вони вимагали від керівника відомства Сергія Костенка не зловживати карантинними обмеженнями для ігнорування звернень та саботажу розслідувань. Про це повідомляла Українська служба інформації.