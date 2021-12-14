13.12.2021 Одесситы потеряли ещё один памятник архитектуры Одесса лишилась ещё одного памятника архитектуры. На днях застройщик демонтировал часть здания по улице Троицкой, 11. Здесь когда-то находился жилой дом и склад Картации.