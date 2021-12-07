07.12.2021 Виновыне в трагедии до сих пор не наказаны Утром 4 декабря 2019 года в экономическом колледже на Троицкой, 25 вспыхнул пожар, который унес жизни 16 человек. С тех пор прошло два года, но виновные в трагедии до сих пор не наказаны.