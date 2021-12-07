07.12.2021

Вице-мэр Одессы блокирует работу земельной комиссии

Ради очередного бизнес центра, у воспитанников спортшколы Литвака, отбирают волейбольный зал. Более сотни волейболистов, воспитанников спортивной школы им. Бориса Литвака рискуют остаться без постоянной тренировочной базы. Зал в здании на Пушкинской, 49, где тренировались будущие олимпийцы (школа имеет статус олимпийского резерва), закрыт на реконструкцию, рассказали родители спортсменов. Родители волейболистов возмущены ситуацией и планируют потребовать ответа от городских властей перед очередной сессией горсовета, которая состоится 8 декабря.