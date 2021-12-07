07.12.2021 Карантин стал жестче Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить «красный» уровень эпидемической опасности на территории 8 областей. Таким образом, с 7 декабря Одесская область — в «желтой» зоне. Но Карантин стал жестче для невакцинированных людей С 6 декабря карантинные правила ужесточились в Украине: посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, торговые центры, отели, кофейни и рестораны можно только с сертификатом о вакцинации против Covid-19, справкой о выздоровлении или отрицательным тестом.