06.12.2021 Нацбанк выпустит памятную монету с символом года Накануне года тигра Национальный банк введет в обращение памятную монету, на которой изображен полосатый хищник. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. На аверсе монеты номиналом в 5 грн изображены животные 12-летнего восточного календаря и часы, стрелка которых указывает на тигра. На реверсе — стилизованная голова символа года. Кроме того, на обеих сторонах монеты будут знаки времен года — снежинка, цветок, ягода и листик. Тираж составляет 30 тыс. штук. Монеты вводят в оборот с 9 декабря.