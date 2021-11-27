26.11.2021

Военные сбили полицейский беспилотник

Курьезная и довольно грустная история произошла в Одессе. Здесь военные сбили новый беспилотник полицейских. Последние решили испытать только что приобретенный за полтора миллиона гривен мультикоптер «DJI Matrice 300 RTK». Но якобы случайно он был направлен в полет над топливными складами воинской части. Охрана сработала четко. Беспилотный летательный аппарат был быстро замечен, о нем сообщили в полицию, а вскоре военные сбили его огнем из автомата. Об этом сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.