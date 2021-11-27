25.11.2021 В Одессе готовятся к празднованию Хануки На Приморском бульваре установили огромный девятисвечник - Ханукию. Это говорит о том, что с 28 ноября по 6 декабря верующие иудеи Одессы будут отмечать большой и веселый праздник – Хануку.