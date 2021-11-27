24.11.2021 Патрульные катера для Украины прибыли в Одессу Соединенные Штаты Америки продолжают долгосрочную программу помощи в оснащении Вооруженных Сил Украины. Еще два патрульных катера прибыли на военно – морскую базу в Одесский порт.