22.11.2021 В Одессе отметили День Достоинства и Свободы 21 ноября, около сотни людей вышли на акцию ко Дню Достоинства и Свободы. Одесситы собрались у памятника Дюку на Приморском бульваре, они наряжали елку «неудобными вопросами» и жгли фаеры.