24.09.2021 Одесситки победили на чемпионате мира по ирландским танцам Лучшие всех исполняют ирландские танцы в Одессе. Уровень наших мастеров оценило международное жюри на чемпионате мира 21 года. Украину представляла одесская танцевальная школа.