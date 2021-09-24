24.09.2021

Масштабное ДПТ: пострадало 6 авто

23 сентября на одной из центральных улиц Черноморска произошло ДТП. Подросток взял авто у мамы и протаранил шесть автомобилей. Об этом сообщили в областном управлении полиции.