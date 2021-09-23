23.09.2021 Свалка на Бабеля Множество сухих веток, деталей от старой мебели и прочего мусора собралось вдоль жилых домов по улице Бабеля. Борются с проблемой местные жители уже давно. Однако, местные управленцы вопрос решают только на бумажках.