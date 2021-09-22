22.09.2021 Газовые мошенники в Одессе Газовые мошенники обманывают одесситов. Бытовым потребителям обещают за вознаграждение списать долги по оплате поставок топлива. Компания «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» предупреждает о действиях преступников.