22.09.2021 Бездействие Труханова: топ обрушений в Одессе Сотни одесситов без крыши над головой, множество рухнувших зданий и даже памятников архитектуры, а в перспективе - застройка бывшего исторического и культурного достояния очередными высотками от близких к мэрии компаний - такие результаты управления действующего мэра Одессы Геннадия Труханова. Наши коллеги из Украинской Службы Информации вспомнили, сколько домов только в 2021-ом году потеряли одесситы из-за многолетнего бездействия городской власти.