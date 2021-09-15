15.09.2021 Активисты убрали пляж Одессы от мусора Активисты различных организаций собрались в прошлое воскресенье в Одессе, чтобы навести порядок на Поповскому пляже. По их подсчетам, 17 человек за 2 часа смогли собрать около 600 килограм мусора.