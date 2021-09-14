14.09.2021 В Одессе найден Екатерининский пятак В Одессе во время раскопок турецкого рва на Приморском бульваре, найден Екатерининский пятак 1772 года выпуска. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил доктор исторических наук Андрей Красножон.