08.09.2021

Мега-провал

Во дворе дома №1 по улице Лейтенанта Шмидта еще в июле месяце образовался провал, его размеры стремительными темпами растут, а сотрудники жилищно-коммунальной службы совместно с чиновниками на проблему не реагируют.