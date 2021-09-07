07.09.2021 В Одессе встречали паралимпийцев С караваем и солью, цветами и шарами – так встречали возле терминала аэропорта спортсменов нашей команды. Они прибыли в Одессу с шестнадцатых паралимпийских игр – 2020 в Токио.