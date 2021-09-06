06.09.2021 500 км на двухколесном Артем Дмитрук доехал на работу в Верховную Раду из Одессы на велосипеде. Всего он проехал 500 километров. Вышло ли у него преодолеть намеченный путь, как планировалось за сутки, смотрите далее в сюжете.