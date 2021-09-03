03.09.2021

Сказочная птица улетает

Закончилось лето. И третью неделю через южную Бессарабию Украины массово пролетают сказочные птицы - пчеловоды или пчелоеды. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил эколог Иван Русев.