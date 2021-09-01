01.09.2021

Одесса теряет эксклюзивный уголок…

В Одессе подвергается разрушению, последний, оставшийся эксклюзивный дом со двором-колодцем, расположенный на улице Леха Качинского. Памятник архитектуры, где когда-то проходили тайные пути в бордель.