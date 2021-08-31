31.08.2021

Вместо двора - руины

Горожане, проживающие по адресу улица Богдана Хмельницкого, 82 уже месяц живут в руинах. Весь двор перекопан, люди вынуждены пробираться к своим квартирам по деревянным доскам. С каждым днем ситуация усугубляется.