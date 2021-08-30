30.08.2021 Паралимпиада 2020: украинские спортсмены завоевали больше пол сотни наград Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио стали успешными для нашей сборной: в активе украинских спортсменов уже 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.