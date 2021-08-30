30.08.2021

Типографию Фесенко снесли

Здание типографии Ефима Фесенко на улице Ришельевской уничтожено. Городская власть - команда Геннадия Труханова – сделала все для разрушения исторического памятника. Областные и столичные чиновники не мешали.